Flüchtlingshelfer sollen Asylwerber in Griechenland missbraucht haben

Justizbehörden und die US-Organisation Mercy Corps ermitteln

Athen – Die griechische Justiz ermittelt gegen zwei Mitarbeiter der US-Hilfsorganisation Mercy Corps wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Flüchtlingen. Das berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Die Organisation erklärte, dass sie auch selbst Ermittlungen aufgenommen und die beiden Mitarbeiter vorerst beurlaubt habe.

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, hatte erstmals Mitte Mai über die Anschuldigungen informiert, dabei aber den Namen der Organisation nicht genannt. Die EU-Kommission erklärte, dass sie die Vorwürfe "sehr ernst" nehme. Sie stoppte inzwischen die finanzielle Unterstützung der Organisation, solange die Untersuchungen noch laufen.

Mercy Corps ist eine von vielen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die mit europäischen Geldern in Griechenland Flüchtlingsarbeit leisten. Sie kümmert sich um Flüchtlinge, die an der Weiterreise nach Westeuropa gehindert werden und deshalb in Griechenland festsitzen. (APA, 1.6.2017)