Wiener Heumarkt: Hochhaus-Widmung beschlossen

Das Projekt wurde mit 51 zu 46 Stimmen beschlossen – Grüne nicht geschlossen dafür

Wien – Nun ist es fix: Das umstrittene Hochhaus am Wiener Heumarkt kann gebaut werden. Im Gemeinderat wurde die entsprechende Flächenwidmung am Donnerstagnachmittag beschlossen. Und das, obwohl wie erwartet die Mandatare der Grünen nicht geschlossen für das Projekt stimmten. Trotzdem gab es nach der mündlichen Abstimmung eine Mehrheit von 51 zu 46 Stimmen.

Drei grüne Abgeordnete waren wie angekündigt ausgeschert, wobei aber nur Martin Margulies aktiv gegen das Projekt stimmte. Faika El-Nagashi und Barbara Huemer verließen vor der Abstimmung den Saal und enthielten sich so der Stimmabgabe. Die SPÖ-Fraktion gab dem Projekt zur Gänze ihre Zustimmung, die Oppositionsparteien FPÖ, ÖVP und Neos verweigerten die Unterstützung – wobei ÖVP-Mandatarin Elisabeth Olischar ebenfalls entschuldigt war. Damit gab es bei 100 Gemeinderatssitzen 97 gültige Stimmen.

Auch Auflagen für Investor abgesegnet

Im Anschluss ist im Wiener Gemeinderat auch der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor Wertinvest zum Projekt beschlossen worden. Dieser war von vornherein weit weniger umstritten als die Flächenwidmung. Neben SPÖ und Grünen – diesmal geschlossen – stimmte auch die ÖVP dafür.

In dem Vertrag, den die Stadt vor einigen Wochen öffentlich gemacht hat, sind diverse Auflagen festgehalten. Unter anderem geht es dabei um die Sicherung der Flächen des Wiener Eislaufvereins für 99 Jahre, die sommerliche Nutzung der Eisfläche als öffentlich zugänglichem Verweilort sowie den Bau einer unterirdischen Turnhalle für Schulen. Die Kosten für diese Maßnahmen sind vom Projektbetreiber zu tragen. Kommt er den einzelnen Punkten nicht zeitgerecht nach, fallen Strafen an.

Umarmungen bei den Grünen

Nachdem die Mehrheit für die Causa Heumarkt unter Dach und Fach war, war in den Reihen der grünen Fraktion durchaus Erleichterung spürbar – Umarmungen zwischen einzelnen Mandataren inklusive. Auch die für das Projekt verantwortliche Planungsstadträtin Maria Vassilakou und der grün-interne Gegner Martin Margulies bedachten sich mit Wangenküsschen. Margulies stimmte als einziger Grüner aktiv gegen das Vorhaben und begründete dies "gerade auch als Kultursprecher" davor in der Debatte mit dem drohenden Verlust des Weltkulturerbes.

"Ich glaube, nicht ganz in der Art und Weise meiner Partei, dass man damit anders umgehen sollte", so Margulies. Er fände es sinnvoll, die Flächenwidmung nicht an diesem Tag zu beschließen. Der Abgeordnete folgte damit dem Ergebnis der grünen Urabstimmung, die laut Statut eigentlich bindend für die Partei ist. Die Basisbefragung hatte eine knappe Mehrheit gegen die Umgestaltungspläne ergeben. Vassilakou hatte daraufhin – gewissermaßen als Exit-Strategie – den grünen Abgeordneten freie Hand über ihr Stimmverhalten gegeben.

Mit dem erfolgten Beschluss der Flächenwidmung sind nun die rechtlichen Voraussetzungen für den Umbau geschaffen. Gleichzeitig gilt es damit als sehr wahrscheinlich, dass die Unesco die Wiener Innenstadt auf die Liste der gefährdeten Weltkulturerbestätten setzt. Die endgültige Entscheidung darüber fällt bei der Komiteetagung in Krakau, die von 2. bis 12. Juli stattfindet. Der nächste Schritt wäre dann die tatsächliche Aberkennung des Welterbeprädikats.



Vassilakou will mit Unesco-Komitee "Gespräch suchen"

Zuvor war mehrere Stunden lang über das Heumarkt-Projekt debattiert worden. In der Diskussion warfen sich Opposition und Stadtregierung noch einmal die schon bekannten Pro- und Kontra-Argumente an den Kopf.

Zu Beginn ergriff Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) in einer 20-minütigen Rede noch einmal Partei für die Neugestaltung des Areals. "Ich bin überzeugt davon, dass das ein gutes Projekt für die Stadt ist, und ich ersuche um Ihre Zustimmung", sagte sie in Richtung der Gemeinderäte. Durch das Projekt gewinne Wien an Lebensqualität.

Als Argumente für das Bauvorhaben führte sie den langfristigen Erhalt des Eislaufvereins und die Schaffung neuer Freiräume für die Bevölkerung an. In Bezug auf die drohende Aberkennung des Weltkulturerbes versicherte sie, dass die Stadt das Gespräch mit dem Unesco-Welterbekomitee weiter suchen werde.

Neos für Bürgerrat

Den Anfang für die Opposition machte Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger. Sie geißelte die Tatsache, dass die Bürger in der Frage des Weltkulturerbes nicht eingebunden würden. Sie plädierte einmal mehr für einen Bürgerrat. Außerdem mutmaßte sie über "Verflechtungen" zwischen Stadtvertretern und Projektbetreibern. "Wenn Sie hier saubere Politik machen wollen, dann lehnen Sie dieses Plandokument ab", adressierte sie an die Mandatare von Rot und Grün.

ÖVP-Chef Gernot Blümel kritisierte ebenfalls den Umgang der Stadt mit dem Unesco-Weltkulturerbe. Wenn die Widmung beschlossen werde, sei es fix, dass Wien auf die "Rote Liste" der Unesco komme und als nächsten Schritt den Status verliere. Das Argument, dass das Kulturerbe-Prädikat die Stadtplanung behindere, ließ Blümel nicht gelten: "Nur knapp zwei Prozent der Gebäude in der Stadt sind vom Welterbe betroffen."

Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) warf Vassilakou "verzweifeltes Herumargumentieren" vor. Die Grünen würden sogar über ihre eigene Basis drüberfahren. "Welche Machenschaften stehen dahinter, wenn Sie so unbeirrt weitermachen?", fragte er.

Grüne Verteidigung

Zur Verteidigung rückte der grüne Planungssprecher Christoph Chorherr aus. Der architektonische Wert eines solchen Vorhabens lasse sich erst in ein paar Jahrzehnten beurteilen – "aber was wir heute sagen können: Es wird nachher der öffentliche Raum signifikant besser sein als jetzt." Man sei den Argumenten der Gegner durchaus entgegengekommen. Der Turm sei verkleinert, die Zahl der Luxuswohnungen im Turm sei reduziert und ein Aus für weitere Hochhäuser in der City beschlossen worden. Chorherr räumte ein, dass es "sehr wahrscheinlich" sei, dass die Innenstadt auf die "Rote Liste" komme: "Es ist aber überhaupt nicht klar, dass wir deshalb den Welterbestatus verlieren." Immerhin würden derzeit 55 Stätten als bedroht gelten, manche seit vielen Jahren. Nur einer Minderzahl werde der Status aberkannt.

SPÖ-Mandatar Omar Al-Rawi betonte, dass in dem langen Planungsverfahren die Wünsche des Eislaufvereins, des Konzerthauses, des Betreibers des Hotels Intercontinental und des Bezirks berücksichtigt worden seien. Und er fasste die Debatte so zusammen: "Es ist zu diesem Projekt alles gesagt worden, drei- oder viermal schon, aber eben noch nicht von allen." (APA, 1.6.2017)