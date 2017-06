Die meisten großen Korallenriffe der Welt bereits dauerhaft geschädigt

Experte: "Die Riffe der Zukunft werden radikal anders sein als heute"

Sydney – Die meisten großen Korallenriffe der Welt sind nach Einschätzung von führenden Wissenschaftern durch Umwelteinflüsse bereits auf Dauer beschädigt. "Die Riffe werden nie wieder in den Zustand gebracht werden können, in dem sie früher einmal waren. Das ist keine Option mehr", heißt in einem Artikel des australischen Korallenforschers Terry Hughes und anderer Experten in "Nature".

Als Negativ-Beispiel wird das weltgrößte Korallenriff Great Barrier Reef vor Australien genannt. Als schädliche Einflüsse führen die Wissenschafter den Klimawandel sowie Überfischung und Verschmutzung der Meere an. Ziel müsse nun sein, weitere Zerstörungen zu vermeiden. "Die Riffe der Zukunft werden radikal anders sein als heute oder vor 30 Jahren", schreiben die Forscher. Hughes, der an der australischen James Cook University lehrt, sagt: "Wir glauben, dass wir sie noch retten können. Aber wir müssen schnell handeln."

Viele Riffe leiden heute unter der sogenannten Korallenbleiche. Korallen sind Nesseltiere, die mit Algen in Symbiose leben. Bei hohen Temperaturen werden die Algen giftig, die Korallen stoßen sie ab und verlieren ihre Farbe. Studien zufolge dauert es mindestens fünf Jahre, bis sich ein Riff von einer Bleiche erholt. Am Great Barrier Reef sind inzwischen bereits viele Kilometer weit weiße Korallenstöcke zu sehen. (APA, 1. 6. 2017)