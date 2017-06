Das Netz rätselt und spottet über Ubisofts neues Logo

Wie gefällt Ihnen der neue Wirbel des Spielherstellers

Der französische Spielhersteller Ubisoft hat ein neues Logo. Das vierte seit der Gründung 1986. Einem eigenen Blogeintrag nach soll das neue Design die große Spannweite des Konzerns zum Ausdruck bringen – von Videospielen über Comics, Filmen und TV-Shows bis zu Büchern und Freizeitparks. Das minimalistische, an eine Handzeichnung erinnernde Logo solle die Kreativität widerspiegeln, die in die Schaffung dieser Fantasiewelten einfließt.

foto: ubisoft Das Ubisoft-Logo im Laufe der Zeit.

In Branchenforen und auf sozialen Medien fielen die Reaktionen bislang gespalten aus. Während sich so mancher die Frage stellt, weshalb gerade jetzt ein Redesign gelauncht wird, während ein erbitterter Bieterwettstreit um das Unternehmen zwischen den Gründern und dem Medienkonzern Vivendi stattfindet, wird auch fleißig über das neue Logo geschmunzelt. In einem viel beachteten Reddit-Posting beispielsweise vermuten Nutzer den Ursprung der Designs gefunden zu haben...

foto: reddit

Und wie gefällt Ihnen das neue Logo? (red, 1.6.2017)