Kriegsverbrechen-Vorwurf in Ukraine: Österreicher laut Anwalt enthaftet

Die Staatsanwaltschaft hat laut dem Anwalt von Benjamin F. keine Untersuchungshaft beantragt

Wr. Neustadt – Der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine festgenommene Vorarlberger Benjamin F. ist seit Mittwochabend auf freiem Fuß. Das teilte F.s Verteidiger, der einstweilen anonym bleiben will, am Donnerstag der APA mit.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe auf einen Untersuchungshaftantrag verzichtet, sagte der Anwalt. Ein Richter habe noch am Mittwoch die Enthaftung angeordnet. (APA, 1.6.2017)