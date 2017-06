David Alaba weiter nicht im Teamtraining

Zyste in Knie aufgesprungen – ÖFB-Teamchef Koller: "Ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen"

Stegersbach – David Alaba hat am Donnerstag auch das zweite Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel in Irland (11. Juni) nicht mit der Mannschaft absolviert. Der 24-Jährige von Bayern München spulte stattdessen auf dem Platz in Stegersbach mit ÖFB-Physiotherapeut Michael Vettorazzi ein individuelles Programm ab.

ÖFB-Teamchef Marcel Koller hofft, dass Alaba trotz nächste Woche voll ins Training einsteigen kann. "Wir haben gesagt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen", erklärte der Schweizer Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz.

Laut Koller sei eine Zyste in Alabas Knie aufgesprungen, sodass sich nun Flüssigkeit im Gelenk befinde. "Er spürt bei der Streckung noch ein bisschen ein Klemmen", schilderte der Teamchef. Koller bestätigte, dass die Probleme eine Folge der Verletzung Ende April seien. "Beim Mainz-Spiel hat er das verspürt. Er ist dann auch frühzeitig ausgewechselt worden."

Der ÖFB-Star hat bereits einige Knieverletzungen hinter sich. Im Herbst 2014 und im Sommer 2015 hatte Alaba wegen eines Teilabrisses bzw. eines Risses des Innenbandes unter anderem die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Russland (jeweils 1:0) verpasst. (APA, 1.6.2017)