Weltgrößtes Flugzeug rollte aus dem Hangar

"Stratolaunch" soll künftig als Satellitenschlepper ins All fliegen

San Francisco – Ein Flugzeug gigantischen Ausmaßes zum Transport satellitentragender Raketen ins All ist erstmals in der Mojave-Wüste aus seinem Hangar gerollt. Das Flugzeug mit Namen "Stratolaunch" sei beispiellos, sagte der Chef der Stratolaunch Systems Corporation, Jean Floyd, am Mittwoch.

Finanziert wird das Projekt von dem milliardenschweren Microsoft-Mitgründer Paul Allen. Dessen Vision von einem "normalisierten" Zugang zum erdnahen All sei näher gerückt.

Der Riesenvogel, der frühestens 2019 erstmals abheben soll, soll neben Satelliten und Nutzfracht irgendwann auch einmal Passagiere ins All befördern. Allen will mit dem Flugzeug eine größere Flexibilität beim Transport von Satelliten erreichen, als dies mit Raketen vom Boden aus möglich ist. Angetrieben wird die "Stratolaunch" von großen Passagierflugzeug-Triebwerken.

Die Maschine ist gigantisch: Die Spannweite von 117 Metern ist weltweit beispiellos. Das Flugzeug ist 72,5 Meter lang, fast 230 Tonnen schwer und über 15 Meter hoch. Die "Stratolaunch" steht auf 28 Rädern – in den vergangenen Wochen wurden die Stützkonstruktionen entfernt. In den kommenden Monaten wird das Flugzeug am Boden intensiv getestet. (APA, 1.6.2017)

foto: apa/april keller'

