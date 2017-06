Baum der neuen Art: "eTree" liefert Sonnenenergie

Solarbaum in Kleinstadt Nevers "gepflanzt"

foto: apa/afp/philippe desmazes

Nevers – Die pflanzentypische Umwandlung von Sonnenlicht in verwertbare Energie geht bei ihm etwas schneller: Der Solarzellenbaum "eTree" ist eine Entwicklung des französisch-israelischen Start-ups Sologic. Das erste europäische Exemplar wurde diese Woche in der französischen Kleinstadt Nevers "gepflanzt", andere stehen bereits in Israel und den USA.

michael lasry

In seiner Form vom natürlichen Vorbild der Akazie inspiriert, liefert der eTree Strom zum Aufladen von Handys, für WLAN und für den Wasserkühler einer Hundetränke. Nachts sorgt er zudem für Beleuchtung, während die Photovoltaikplatten tagsüber Schatten spenden.

foto: apa/afp/philippe desmazes

Das bedeutet aber nicht, dass die Projektbetreiber mit ihren Kunstbäumen ganze Straßenzüge zupflastern wollen, um Energie in größerem Maßstab zu gewinnen. Ihnen geht es mit ihrer Entwicklung in erster Linie darum, Bewusstsein für nachhaltige Energien zu schaffen. (red, 1. 6. 2017)

apa/afp/philippe desmazes

foto: apa/afp/philippe desmazes