Carsten Jancker neuer Trainer bei Horn

Erste-Liga-Absteiger verpflichtet den ehemaligen DFB-Teamspieler aufgrund seiner "klaren Vorstellungen"

Horn – Carsten Jancker ist neuer Cheftrainer des SV Horn. Über die Vertragsdauer des 42-Jährigen wurde Stillschweigen vereinbart, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der ehemalige DFB-Teamspieler war seit November 2016 ohne Job, damals wurde er als Co-Trainer bei Rapid entlassen.

Jancker folgt damit Interimstrainer Christoph Westerthaler nach, dem der Klassenerhalt in der Ersten Liga nicht gelungen war. "Seine Erfahrungen aus der Leitung des Rapid-Nachwuchses, seine Zeit als Co-Trainer in Hütteldorf, aber vor allem seine klaren Vorstellungen von dem, was er mit uns beim SV Horn entwickeln will, haben uns dazu bewogen, ihn unter Vertrag zu nehmen", erklärte der Verein.

Jancker ist damit erstmals seit sieben Jahren wieder Cheftrainer. Damals betreute er den Regionalligisten SC Neusiedl/See, danach wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Rapid. Der ehemalige Bayern-Profi absolviert derzeit die Uefa-Pro-Lizenz-Ausbildung beim ÖFB. (APA, 1.6.2017)