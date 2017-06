Französische Justiz leitet Vorermittlungen gegen Minister Ferrand ein

Eine Immobilienaffäre und die Anstellung seines Sohnes werden dem Vertrauten von Präsident Macron zum Problem

Paris – Wegen einer Immobilienaffäre hat die französische Justiz Vorermittlungen gegen den Minister für den territorialen Zusammenhalt, Richard Ferrand, eingeleitet. Das teilte die Staatsanwaltschaft der nordwestfranzösischen Stadt Brest am Donnerstag mit. Die Affäre um ein früheres Immobiliengeschäft lastet schon seit Tagen auf der Regierung von Frankreichs neuem Staatschef Emmanuel Macron, dessen enger Vertrauter der frühere Sozialist Ferrand ist.

Konkret werden ihm unsaubere Geschäfte im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf einer Immobilie vorgeworfen, in die auch die Firma seiner Ehefrau involviert ist. Er soll als Leiter einer Zusatzkrankenversicherung ein Büro in einem Haus gemietet haben, das seiner Frau gehörte, dieses auf Firmenkosten teuer renoviert und anschließend den Mietvertrag wieder gelöst haben. Davor hatte Ferrand auch seinen Sohn als Ferialmitarbeiter angestellt und das damit begründet, dass es "in der Bretagne wenige Jugendliche gibt, die richtig lesen und schreiben können".

Am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft von Brest noch bekannt gegeben, keine Ermittlungen gegen Ferrand unternehmen zu wollen. Präsident Macron und Premier Edouard Philippe hatten sich immer wieder hinter den Minister gestellt. Der 54-Jährige hat jedes Fehlverhalten dementiert und einen Rücktritt abgelehnt. Allerdings fordern einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Harris zufolge 70 Prozent der Franzosen genau diesen Schritt. (APA, red, 1.6.2017)