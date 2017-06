"New York Times" schafft Ombudsstelle für Leser ab

Verantwortung des "Public Editor" sei zu groß für nur eine Person – stattdessen richtet die "Times" ein "Reader Center" ein

New York City – Die "New York Times" ersetzt die Position des "Public Editor" durch ein "Reader Center". Liz Spayd, die die Rolle der Ombudsfrau derzeit inne hat, verlässt das Unternehmen am Freitag, gab "Times"-Herausgeber Arthur Sulzberger Jr. in einer Nachricht an seine Mitarbeiter bekannt.

Die Leitung des "Reader Center" übernimmt Außenpolitik-Redakteurin Hanna Ingber. Das neu geschaffene Center soll laut "Times" in Zusammenarbeit die Zusammenarbeit mit Lesern verbessern was Hinweise und Kritik betrifft, mehr Transparenz schaffen und helfen, neue Formate zu entwickeln.

Die Stelle des "Public Editor" wurde 2003 geschaffen, als die "Times" von einem Plagiatsskandal erschüttert wurde. Redakteur Jayson Blair hatte nicht nur Artikel von anderen Medien abgeschrieben, sondern auch Interviews erfunden. (red, 1.6.2017)