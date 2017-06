Mahrer: Beschäftigungsbonus kommt mit 1. Juli

Auszahlungen erst ab 2018

Wien – Der Beschäftigungsbonus, der für neu eingestellte Mitarbeiter die Lohnnebenkosten um die Hälfte senken soll, kommt mit 1. Juli, gab sich Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) am Donnerstag im ORF-Morgenjournal überzeugt. Die dafür nötige Richtlinie sei am Mittwochabend "fertiggemacht worden".

"Es ist an der Wirksamkeit mit 1. Juli nicht zu rütteln", so Mahrer, die Behandlung des Themas am 22. Juni im Wirtschaftsausschuss sei geplant. "Ich verstehe die Aufregung die letzten zwei Wochen gar nicht. Ich halte das für Wahlkampfgeplänkel und Theaterdonner".

Wie von Anfang an geplant könne man ab dem 2. Halbjahr 2017 Anträge stellen, ausgezahlt werde das Geld nach dem jeweiligen Jahresabschluss dann ab 2018 und 2019. Der Bonus werde drei Jahre gelten und 50 Prozent Lohnnebenkostenrückvergütung bringen.

Vielleicht wäre eine Einführung vor einem Jahr effektiver gewesen, trotzdem sei es gut, dass der Bonus nun kommen wird, sagte Mahrer. (APA, 1.6.2017)