Pittsburgh gewann auch zweites Stanley-Cup-Finalspiel

4:1 gegen Nashville

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Pittsburgh Penguins haben auch das zweite Stanley-Cup-Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Nashville Predators mit 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) und führt in der "Best of Seven"-Serie mit 2:0.

Die Penguins können am Samstag (Ortszeit) mit einem weiteren Sieg im dritten Spiel in Nashville einen großen Schritt in Richtung fünfter Meisterschaft in der besten Liga der Welt machen. (APA, dpa, 1.6.2017)