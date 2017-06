Erfolgserlebnis für das Oranje-Team

Niederlande gewinnen noch ohne Bondscoach Advocaat Länderspiel gegen Marokko 2:1

Agadir – Noch ohne den neuen Bondscoach Dick Advocaat hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft endlich wieder einmal gewonnen. Das Oranje-Team schlug am Mittwoch in Agadir Marokko mit 2:1. Quincy Promes (22.) und Vincent Janssen (68.) trafen zum ersten Sieg in diesem Jahr für die Niederländer.

Der erst 17-jährige Verteidiger Matthijs de Ligt (70.) sah in seinem zweiten Länderspiel die Rote Karte. Zwei Minuten später traf Mbark Boussoufa für die Gastgeber.

Die Niederländer wurden von den Interims-Trainern Fred Grim und Frans Hoek betreut. Advocaat nimmt seine Arbeit erst am 6. Juni auf. Es ist seine dritte Amtszeit als Bondscoach. Das erste Spiel steht am 6. Juni an. In der WM-Qualifikation treffen die Niederländer auf Luxemburg. In der Gruppe A liegen sie nach fünf Runden nur auf den vierten Platz. Ende März hatte sich der Verband wegen Erfolglosigkeit von Danny Blind getrennt. (APA, 1.6.2017)