Kapfenberg gleicht in Finalserie gegen Oberwart aus

Steirer gewinnen Spiel zwei im Burgenland

Oberwart – Die bulls Kapfenberg haben am Mittwoch in der "best-of-seven"-Finalserie um den österreichischen Basketball-Meistertitel gegen die Oberwart Gunners auf 1:1 gestellt. Die Steirer besiegten den Titelverteidiger auswärts mit 66:56 (36:24) und könnten nun mit Heimsiegen in den kommenden beiden Partien am Samstag und Montag für eine Vorentscheidung sorgen.

Die Partie begann ähnlich wie das erste Duell am vergangenen Donnerstag – wieder erwischten die Gäste den deutlich besseren Start und gewannen das erste Viertel mit 24:11. Danach fanden die Burgenländer besser in die Partie, diesmal gelang ihnen die Wende allerdings nicht mehr. Damit jubelten die Kapfenberger über ein möglicherweise entscheidendes Auswärts-"Break" im Kampf um den fünften Meistertitel und das erste Double der Klubgeschichte. (APA, 31.5.2017)

Finalserie der Basketball-Herren-Bundesliga vom Mittwoch in Oberwart:

Oberwart Gunners – bulls Kapfenberg 56:66 (24:36). Stand in der Serie: 1:1. Nächstes Spiel am Samstag in Kapfenberg