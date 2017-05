Vier ÖTTV-Herren in zweiter WM-Einzelrunde

Habesohn schlug überraschend Weltranglisten-18. Kenta Matsudeira nach 0:2-Rückstand

Düsseldorf – Vier von fünf ÖTTV-Herren haben am Mittwoch bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf den Sprung in die zweite Einzelrunde geschafft. Während die Siege von Stefan Fegerl, Robert Gardos und Chen Weixing programmgemäß waren, sorgte Daniel Habesohn für eine Überraschung. Der 30-Jährige besiegte den japanischen Weltranglisten-18. Kenta Matsudeira nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 (-7,-11,6,10,11,-7,8).

Gardos gewann gegen Chew Zhe Yu Clarence (SIN) mit 4:2, Fegerl behielt gegen El-Sayed Lashin (EGY) mit 4:1 die Oberhand und Chen Weixing schlug Padasak Tanviriyavechakul (THA) ebenfalls mit 4:1. Für Andreas Levenko kam gegen den Japaner Koki Niwa mit 0:4 das Aus. Die Zweitrunden-Partien werden am Donnerstag ausgetragen.

Österreichs Damen-Duo ist siegreich in den Einzelbewerb gestartet. Die als Nummer zwölf gesetzte Liu Jia besiegte in der ersten Hauptrunde die Inderin Mouma Das 4:1 (7,7,-10,7,5), davor hatte sich Sofia Polcanova (Nr. 31) gegen die Slowenin Manca Fajmut gar 4:0 (4,10,8,6) durchgesetzt. (APA, 31.5.2017)

EINZEL – Damen, 1. Runde:

Sofia Polcanova (AUT-31) – Manca Fajmut (SLO ) 4:0 (4,10,8,6)

Liu Jia (AUT-12) – Mouma Das (IND) 4:1 (7,7,-10,7,5)

2. Runde (noch am Mittwoch):

Polcanova – Zhang Mo (CAN-41)

Liu – Bernadette Szocs (ROM-35)

EINZEL – Herren, 1. Runde:

Koki Niwa (JPN-10) – Andreas Levenko (AUT) 4:0 (3,8,6,8)

Daniel Habesohn (AUT) – Kenta Matsudaira (JPN-15) 4:3 (-7,-11,6,10,11,-7,8)

Stefan Fegerl (AUT-18) – El-Sayed Lashin (EGY) 4:1 (7,4,-8,6,9)

Robert Gardos (AUT-42) – Chew Zhe Yu Clarence (SIN) 4:2 (-5,4,3,10,-7,9)

Chen Weixing (AUT-55) – Padasak Tanviriyavechakul (THA) 4:1 (10,4,-7,11,6)

2. Runde (Donnerstag):

Habesohn – Lin Gaoyuan (CHN-33)

Gardos – Zhang Jike (CHN-4)

Fegerl – Bojan Tokic (SLO-44)

Chen – Ng Pak Ham (HKG)