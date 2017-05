Festwochen: Schmieröl ist ein ganz besonderer Saft

"Obsession" nach Visconti bei den Wiener Festwochen im MQ

Wien – Die frustrierte Frau eines Tankstellenbesitzers verschaut sich in einen Vagabunden mit makellosem Antlitz. Die beiden Turtelnden beschließen, den Ehemann als Hindernis für ihr Lebensglück anzusehen – und gewaltsam aus dem Weg zu räumen.

Mit seinem Filmerstling "Ossessione" (1941) vollzog Luchino Visconti einst den Eintritt des Weltkinos in den Neorealismus. Obendrein spann er ein Netz aus Blicken und etablierte – mit einfachsten Schwarzweißmitteln! – eine Atmosphäre begehrlicher Verschwiegenheit voller homoerotischer Andeutungen.

Eher schlicht nimmt sich dagegen Ivo van Hoves internationale Festivalversion von "Obsession" in der Halle E des Museumsquartiers aus. Gewiss leiht Hollywoodstar Jude Law dem Landstreicher Gino viel ernsten Trotz. Die schöne Frau des Autowerkstattbesitzers (Halina Reijn) empfängt ihn, die Liebe ihres Lebens, auf der formschönen Küchenzeile einer merkwürdig leergeräumten Theaterlandschaft.

Es bleibt unklar, was van Hove mit seiner Toneelgroep Amsterdam in englischer Sprache dem Festwochen-Publikum eigentlich erzählen möchte. In allen Momenten der (vor allem behaupteten) Leidenschaft wird statisches Operntheater bemüht. Aus einem schwebendem Motorblock wird eine Menge Schmieröl vergossen, um die handelnden Beteiligten einen jeweils besonders pathetischen Tod sterben zu lassen. Es scheint, als ob der Regisseur dem frühen, messerscharfen Visconti die Nüchternheit noch nachträglich austreiben wollte. Herausgekommen ist ein eher zähflüssiges Melodramatisieren, komplett nur mit Video-Klimbim und einer schicken Meeresbrandung als dem Abziehbild einer zünftig aufgewühlten Seele. Das Wiener Publikum war es großteils zufrieden, denn man bekommt ja auch nicht jeden Tag einen ölverschmierten Filmstar zu sehen. (Ronald Pohl, 31.5.2017)