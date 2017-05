US-Schauspielerin zeigte blutigen Trump-Kopf – Präsident stinksauer

Entschuldigte sich nach Aufregung in Videobotschaft – Für Trump "Einfach nur krank!"

US-Komikerin Kathy Griffin (56) hält auf einem Foto etwas in der Hand, das wie der abgeschnittene, blutüberströmte Kopf von US-Präsident Donald Trump aussieht. Die Schauspielerin löste damit im Internetgroße Entrüstung aus und brachte auch den Regierungschef in Rage. Griffin entschuldigte sich daraufhin.

"Bin zu weit gegangen"

"Kathy Griffin sollte sich schämen. Meinen Kindern macht das schwer zu schaffen, vor allem meinem elfjährigen Sohn Barron. Einfach nur krank!", twitterte Trump als Reaktion. Griffin erklärte in einem am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video: "Ich bin viel zu weit gegangen. Das Bild ist zu verstörend. Ich verstehe, dass es Menschen verletzt hat. Es war nicht lustig. Ich habe einen Fehler gemacht."

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Das Foto hatte der bekannte Fotograf Tyler Shields geschossen. Mit harscher Kritik reagierte unter anderem die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton: "Es ist niemals lustig, darüber Witze zu machen, einen Präsidenten zu töten", schrieb sie auf Twitter. Trumps Sohn Donald Jr. schrieb auf Instagram: "Ekelhaft, aber nicht überraschend. Das ist die Linke von heute."

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Griffin, die auch als Stand-Up-Comedian arbeitet, ist in den USA bekannt, da sie seit 2001 die bei CNN übertragene Silvestershow am Times Square in New York City moderiert. Sie wurde mit zwei Emmys ausgezeichnet. Kurze Auftritte hatte sie unter anderem in dem Film "Pulp Fiction" sowie in den Serien "Akte X" und "Der Prinz von Bel-Air".

Trump sorgt mit #covfefe für Belustigung

Trump selbst hat derweil mit einem "abgerissenen" Tweet für zahlreiche belustigte Reaktionen im Netz gesorgt. Die von ihm verfasste Nachricht "Despite the negative press covfefe" blieb stundenlang online und ließ das Hashtag #covfefe kurzzeitig hoch in die Twitter-Trends steigen. (APA, red, 31.05.2017)