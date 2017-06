TV- und Radiotipps für Donnerstag, 1. Juni

Manon, 20 Jahre, Am Schauplatz: Viel zu heiß für diese Welt, Talk im Hangar-7: Muslime in Österreich, Die Asche meiner Mutter

19.00 MUSIKFESTIVAL LIVE

Primavera Sound Acht Musikfestivals überträgt Red Bull in diesem Sommer. Den Auftakt macht bis Sonntag das Primavera Sound in Barcelona, das heuer mit Bands wie Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean oder The XX aufwarten kann. Bis 1.00, Red Bull TV

20.15 FORTSETZUNG

Manon, 20 Jahre (1-3/3) Jean-Xavier de Lestrade knüpft mit seiner Serie an Dreimal Manon aus dem Jahr 2013 an und lässt den Zuseher ein weiteres Mal in das Leben von Manon (Alba Gaïa Bellugi) eintauchen – allerdings fünf Jahre und viele Erfahrungen später. Während sie zuvor als 15-Jährige kriminell wurde, hat sie sich nun gegen viele Widerstände in ihrem Beruf als Mechatronikerin und in einem angepassteren Leben zu behaupten, doch das Gebilde ist fragil. Bis 23.05, Arte

die trailer von arte

21.05 DISKUSSION

Inside London Über den Brexit, die Wahl und die Auswirkungen auf die EU diskutieren bei Ingrid Thurnher: ORF-Korrespondentin Bettina Prendergast, Uta Staiger (Leiterin des European Institute des University College London), Martin Eichtinger (Österreichischer Botschafter in Großbritannien), Jo Murkens (Verfassungsrechtler an der London School of Economics) und Stephan Shakespeare vom Meinungsforschungsinstitut You-Gov. Bis 22.10, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Viel zu heiß für diese Welt Gab es bis in die 80er-Jahre hinein gerade ein paar "Tropennächte" pro Jahr, so sind es zurzeit etwa 20 bis 30. Alfred Schwarzenberger hat eine Rundreise durch ganz Österreich angetreten – immer auf den Spuren der Auswirkungen eines unleugbaren Klimawandels. Bis 22.00, ORF 2

22.10 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Brexit – Der Kampf um Großbritannien In der BBC-Dokumentation kommen Politiker und die Kampagnenleiter der beiden Lager zu Wort. Außerdem wird aufgedeckt, wie David Camerons Plan für ein Referendum nach hinten losgegangen ist und was bei der Kampagne zum Verbleib in der EU schiefgelaufen ist. Bis 23.00, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Muslime in Österreich – Woran scheitert das Miteinander? Die Gäste bei Michael Fleischhacker sind u. a. Heinz-Christian Strache (FPÖ-Chef), Heiko Heinisch (Historiker und Islam-Experte) und Anabel Schunke (Publizistin). Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Gefragte Umfragen: Meinungsforscher versorgen Parteien und Firmen. 2) Günstiger wohnen: die Angebote der Wohnbaugenossenschaften. 3) Klimafreundlich produzieren: Umweltschutz zum Nachmachen. Bis 23.05, ORF 2

22.45 IRISCHE KINDHEIT

Die Asche meiner Mutter (Angela's Ashes, USA/IRL 1999, Alan Parker) Frank und seine Familie leben im ärmsten Viertel der irischen Stadt Limerick. Der Vater (Robert Carlyle) vertrinkt seinen Lohn im Pub, die Mutter (Emily Watson) muss betteln. Heimlich widmet sich Frank dem Lesen und Lernen: Er träumt vom Auswandern nach Amerika. Nach Frank McCourts tragischem und tieftraurigem Roman. Bis 1.35, ATV 2

universalmoviesde

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Life-Ball-Organisator Gery Keszler, Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern, Pilzzüchter Manuel Bornbaum und Salondame Sissy Strauss. Bis 0.05, ORF 2

23.25 MAGAZIN

kulTOUR mit Holender: Licht und Schatten – Nürnbergs Kulturgeschichte Ex-Operndirektor Ioan Holender spricht mit Peter Theiler, Intendant des Staatstheaters Nürnberg, über die wechselvolle Geschichte der deutschen Kulturinstitution. Bis 23.55, Servus TV