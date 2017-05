Thiem problemlos in dritter Runde von Paris

An Nummer sechs gesetztem Österreicher genügte solide Leistung, um Italiener Bolelli in drei Sätzen auszuschalten

Paris – Dominic Thiem steht in der dritten Runde der Tennis-French-Open. Der 23-Jährige besiegte am Mittwoch zum Auftakt der Zweitrundenspiele als Nummer sechs gesetzt den italienischen Qualifikanten Simone Bolelli nach leichten Anlaufschwierigkeiten 7:5,6:1,6:3. Um den Einzug in Runde drei geht es am Freitag gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (25) oder den Kroaten Borna Coric.

Thiem kam in Roland Garros das zweite Mal über die zweite Runde hinaus, nachdem er im Vorjahr bis ins Halbfinale vorgestoßen war. 2014 und 2015 war jeweils in Runde zwei Endstation gewesen. (APA, 31.5. 2017)