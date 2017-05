Ex-Provinzgouverneur Lee Nak-yon wird neuer Premier Südkoreas

Abstimmung im Parlament von Park-Partei boykottiert

Seoul – Neuer Ministerpräsident Südkoreas wird der frühere Provinzgouverneur Lee Nak-yon. Das Parlament billigte am Mittwoch die Ernennung des 65-jährigen früheren Abgeordneten und Journalisten durch den neuen linksliberalen Präsidenten Moon Jae-in. Im Präsidialsystem der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens trifft das Staatsoberhaupt fast alle wichtigen Entscheidungen.

Der frühere Gouverneur der Provinz Süd-Jeolla wird Nachfolger von Hwang Kyo-ahn, der nach der Absetzung von Moons Vorgängerin Park Geun-hye im März die Amtsgeschäfte des Präsidenten kommissarisch geleitet hatte. Nach der vorgezogenen Präsidentenwahl am 9. Mai war Hwang dann als Regierungschef zurückgetreten. Lee solle noch am Mittwoch die Ernennungsurkunde erhalten, teilte das Präsidialamt mit. Die Billigung des Parteifreunds des Präsidenten durch das Parlament macht auch den Weg für die Nominierung weiterer Kabinettsmitglieder durch Moon frei.

Die Abstimmung des Parlaments wurde von der konservativen Freiheitspartei Korea – der umbenannten Park-Partei – boykottiert. Die größte Oppositionspartei nahm Anstoß an früheren falschen Angaben von Lees Frau zum Familienwohnsitz, um an einer bestimmten Schule in Seoul als Lehrerin unterrichten zu können. (APA, 31.5.2017)