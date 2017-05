"Hunger auf Kunst und Kultur": Bundestheater ab sofort dabei

64.325 Menschen in finanziellen Notlagen nutzten Kulturpass im Jahr 2016

Wien – Mit 1. Juni sind nun auch die Bundestheater Partner der seit 2003 bestehenden Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur", die all jenen Menschen Zugang zu kulturellen Veranstaltungen bieten soll, die es sich sonst nicht leisten könnten. Inhaber des "Kulturpasses" können nunmehr kostenfrei rund 1.500 Vorstellungen im Burgtheater, der Wiener Staatsoper und der Volksoper besuchen.

Das gab Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) am Mittwoch bekannt. "Es ist ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit, dass nun auch Menschen mit kleinem Budget gratis in die großen Theaterhäuser können", so der Minister vor Journalisten in der Volksoper.

"Kultur soll auch Menschen zugänglich sein, die in eine soziale Notlage geraten sind", sagte Volksopern-Direktor Robert Meyer. Monika Wagner, Geschäftsführerin von "Hunger auf Kunst und Kultur", freute sich ebenfalls über die Erweiterung des Angebots: "Die kulturelle Teilhabe ist ein Grundrecht und kulturelle Bildung ein wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft." Bundestheater-Holding Geschäftsführer Christian Kircher nannte Kunst und Kultur als "Voraussetzung für die Entfaltung einer Gesellschaft, alle Menschen sollen daran Teil nehmen können."

Über 750 Kultureinrichtungen beteiligt

Seit der Schaffung des Kulturpasses haben sich über 750 Kultureinrichtungen und Kulturveranstalter österreichweit an der Aktion beteiligt, im vergangenen Jahr haben rund 64.325 Menschen das Angebot genutzt, insgesamt wurden 2017 rund 130.610 Tickets an Kulturpass-Inhaber ausgegeben. Auch die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek sind Teil von "Hunger auf Kunst und Kultur", im Vorjahr haben dort rund 32.000 Menschen Tickets in Anspruch genommen.

Auch weitere Institutionen haben sich der Aktion heuer angeschlossen: Seit Mitte Jänner nimmt auch das Belvedere teil, das Theater in der Josefstadt ist ab sofort mit dabei. (APA, 31.5.2017)