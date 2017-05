"Fisch ohne Gesicht" nach über einem Jahrhundert wiederentdeckt

Australischer Forscher: "Er sieht wie zwei Hinterseiten eines Fischs aus"

foto: apa/afp/museums victoria/john po

Sydney – Seit 15. Mai sind australische Forscher in den Gewässern südlich von Sydney unterwegs, um die dortigen Tiefsee-Lebensgemeinschaften zu studieren. Und schon nach zwei Wochen können sie einen Fund vermelden, mit dem niemand gerechnet hatte: Sie fanden in vier Kilometer Tiefe einen Fisch, den man bislang nur ein einziges Mal gesehen hatte – 1873, als ein Exemplar von einem britischen Schiff an die Oberfläche geschleppt worden war. Seitdem wurde die namenlose Spezies nicht mehr gesichtet.

Der etwa 40 Zentimeter lange Tiefseefisch zeigt eine ungewöhnliche Anatomie: Sein Maul liegt auf der Unterseite, von der Seite betrachtet kann man bei ihm weder Augen noch Kiemen oder eine Schnauze erkennen. Er hat kurz gesagt "kein Gesicht" oder, wie Expeditonsleiter Tim O'Hara vom Museum Victoria dem "Guardian" sagte: "Er sieht wie zwei Hinterseiten eines Fischs aus."

qldaah

Abgesehen von der ungewöhnlichen Spezies, die noch einer genauen wissenschaftlichen Untersuchung harrt, entdeckte die Expedition eine Reihe weiterer Tiefseebewohner, die man bisher nicht kannte. Dafür zog das Forschungsschiff eine Videokamera sowie ein Instrument zur Gewinnung von Sedimentproben an einem acht Kilometer langen Kabel hinter sich her. Außerdem wurden Netze und Sonar eingesetzt.

Tim O'Hara berichtet unter anderem von biolumineszierenden Seesternen und suppentellergroßen Asselspinnen. Etwa ein Drittel der bisher gefangenen Tiere sei der Wissenschaft noch völlig neu. Außerdem fanden die Forscher in der Tiefsee jede Menge Müll, der bis ins Dampfschiffzeitalter zurückreiche: "Es ist erstaunlich. Wir sind mitten im Nichts, und auf dem Meeresboden liegt immer noch der Müll aus 200 Jahren." (red, 31.5.2017)