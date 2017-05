Cannes Lions 2017: Über 20 Prozent mehr Einreichungen aus Österreich

Dieses Jahr nehmen 123 Einreichungen von 25 Agenturen aus Österreich teil

Cannes/Wien – Nach 101 Einreichungen 2016 – und 97 im Jahr 2015 – nehmen diesmal 123 Einreichungen von 25 Agenturen aus Österreich bei den Cannes Lions teil, ein Plus von über 20 Prozent im Vergleich zu Vorjahr.

"Nur wer einreicht, kann auch gewinnen. Bei den vielen Einreichungen sehen wir dem Umzug des einen oder anderen Löwen in heimische Gefilde positiv entgegen. Wir freuen uns über den Zuwachs an Einreichungen gegenüber dem Vorjahr, denn die Zahl der Einreichungen ist wichtig für Österreichs Präsenz in Cannes: Sie entscheidet nicht nur über die Chancen auf die begehrten Löwen, sondern trägt auch zur Anzahl der Juroren bei", sagt ORF-Enterprise-Geschäftsführer Oliver Böhm. Aus Österreich ist dieses Jahr nur Christian Gosch von Serviceplan in der Direct-Pre-Jury dabei.

Die Einreichungen stammen unter anderem von Apomedica, DDB Tribal Vienna, Christoph Skofic Multimedia-Agentur, Demner, Merlicek & Bergmann, Direct Mind Dialog Marketing Agentur, GGK MullenLowe, Havas Wien, Heimat Wien, IQ mobile, MediaCom, MedMedia Verlag und Mediaservice, moodley brand identity, PKP BBDO, Reichl und Partner, Riebenbauer Design, Scoop & Spoon seite zwei – branding & design, Sigi Ramoser – Sägenvier DesignKommunikation, SR1 Werbeagentur, Traktor Werbeagentur, Virtual Identity Vienna, Virtue Austria, Wien Nord und Young & Rubicam Vienna.

14 Junglöwen für Österreich in Cannes

In Zusammenarbeit mit dem Creativ Club Austria wurde die Young Lions Competition Austria in den Kategorien Cyber, Design, Film und Print ausgetragen. Als Sieger gingen in der Kategorie "Cyber" Philipp Gärtner und Christoph Thim hervor, Marion Fresacher und Magdalena Umkehrer in der Kategorie "Design", Maximilian Hammel und Teresa Pentzold in "Film" und in der Kategorie "Print" Jonas Weber und Leo Scheichenost.

Auch die kürzlich von der ORF-Enterprise prämierten Siegerpaare, deren Aufgabe es war für Radio FM4 Konzepte in den Kategorien Media, Marketers und PR zu entwickeln, stehen nun fest: Katharina Tesch und Gabriel Délano von Havas überzeugen in der Kategorie Media, bei Marketing gewannen Barbara Antensteiner und Stephanie Leuthner von den Österreichische Lotterien. In der Kategorie PR überzeugen Sebastian Mayer von Ketchum Publico und Mindworker Philipp Schmidt. (red, 31.5.2017)