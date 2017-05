Journalistin belästigt: Hamou von French Open ausgeschlossen

"Ungebührliches Verhalten" wegen Bedrängens einer Eurosport-Journalistin – Spieler entschuldigt sich

Paris – Der französische Tennis-Profi Maxime Hamou ist wegen ungebührlichen Verhaltens von den French Open ausgeschlossen worden. Der 21-Jährige hatte nach seiner Erstrunden-Niederlage am Montag gegen Pablo Cuevas aus Uruguay (3:6, 2:6, 4:6) die Reporterin Maly Thomas vom TV-Sender Eurosport vor laufender Kamera mehrmals gegen ihren Willen an sich gezogen, bedrängt und geküsst.

"Das Turnier-Management hat entschieden, Maxime Hamou die Akkreditierung wegen ungebührlichen Verhaltens einer Journalistin gegenüber zu entziehen", hieß es in einem Statement.

le point

Der Weltranglisten-287. aus Nimes hatte die Qualifikation in Paris erfolgreich über sich gebracht, nun darf er die Anlage bis zum Turnierende am 11. Juni nicht mehr betreten.

Hamou entschuldigte sich via Facebook für sein Verhalten: "Ich möchte mich entschuldigen. Ich kenne Maly Thomas und respektiere sie. Ich habe in Paris eine wunderbare Woche mit großen Emotionen erlebt. Nichts von dem, was geschrieben wurde, war meine Absicht. Ich lerne jeden Tag aus Fehlern, um ein besserer Tennisspieler und besserer Mensch zu werden."

"Er zerstört sich selbst"

Auch Maly äußerste sich nach den Ereignissen im Gespräch mit huffingtonpost.fr: "Wenn es nicht live gewesen wäre, hätte er eine Rechte bekommen. Er gibt damit kein gutes Bild ab, er zerstört sich selbst."

Das Lachen ihrer Kollegen im Studio der Sendung "Avantage Leconte" will Maly nicht missverstanden wissen "Sie dachten zunächst an einen Scherz, ich zweifle nicht an ihrer Unterstützung." (APA; red, 31.5.2017)