Amazon-Aktie erstmals über 1.000-Dollar-Marke

Der US-Versandhandelsriese knackte die Marke, Google-Mutter Alphabet hingegen scheiterte knapp

New York – Die US-Börsen sind am Dienstag knapp im Minus aus dem Handel gegangen. Nachdem die New Yorker Aktienmärkte am Montag feiertagsbedingt noch geschlossen waren, ist es am ersten Handelstag der Woche an der Wall Street trotz der Veröffentlichung von einer Reihe an Konjunkturdaten weitgehend ruhig geblieben.

Der Dow Jones verlor 0,24 Prozent auf 21.029,47 Einheiten. Der breiter gefasste S&P-500 Index fiel um 0,12 Prozent auf 2.412,91 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite Index gab um 0,11 Prozent auf 6.203,19 Zähler zu.

Auf Unternehmensseite rückte das Rennen der beiden Technologie-Giganten Amazon und Alphabet um die 1.000-Dollar-Marke ihrer jeweiligen Aktien in den Mittelpunkt. Bereits im Eröffnungshandel wurde sie von den Titeln des Online-Versandhändlers geknackt, die bis auf 1.001,20 Dollar stiegen. Die Papiere des Google-Mutterkonzerns hingegen scheiterten an der Marke. Aus dem Handel gingen beide Werte knapp im Plus – allerdings unter 1.000 Dollar: Amazon-Titel schlossen mit einem geringfügigen Kursaufschlag von 0,09 Prozent bei 996,70 Dollar und Alphabet-Papiere notierten um 0,29 Prozent höher bei 996,17 Dollar. (APA, 31.5.2017)