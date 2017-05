Heftige Explosion in Diplomatenviertel von Kabul

Ziel des Anschlags und mögliche Opferzahlen noch unklar

Kabul – Das Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Mittwochmorgen von einer gewaltige Explosion erschüttert worden. Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend. Zunächst war unklar, was das Ziel des mutmaßlichen Anschlags gewesen sein könnte und ob es Opfer gab.

Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben – einem großen Kreisverkehr in der Nähe vieler afghanischer Ministerien und des Präsidentenpalastes. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch viele Botschaften sowie das Hauptquartier der NATO liegen in der Nähe. (APA, 31.5.2017)