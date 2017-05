Regensburg schickt 1860 in die dritte Liga

Löwen gehen im Relegations-Rückspiel sang- und klanglos mit 0:2 unter – Fans sorgen für Spiel-Unterbrechung

München – Der TSV 1860 München ist am Ende einer chaotischen Saison in die 3. Liga abgestiegen. Die Löwen unterlagen im Rückspiel der Relegation am Dienstagabend gegen Jahn Regensburg vor eigenem Publikum mit 0:2 (0:2) und sind damit erstmals seit 25 Jahren nur noch drittklassig. Wütende Fans warfen Stangen, Sitzschalen und andere Gegenstände auf das Spielfeld und sorgten am Ende der Partie für eine 14-minütige Unterbrechung.

Die Gäste kehren dagegen vier Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga zurück. Kolja Pusch (30.) und Marc Lais (41.) erzielten vor 62.200 Zuschauern – Rekord für Relegationsspiele in Deutschland – die Tore für Regensburg. Das Hinspiel am vergangenen Freitag hatte 1:1 geendet – eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition für 1860.

In der Relegation zur 2. Liga setzte sich damit zum siebenten Mal der Drittligist durch, nur zweimal gewann der Zweitligist, einer davo war vor zwei Jahren 1860 gewesen.

Finanziell und personell vieles offen

Der erste Abstieg in die Drittklassigkeit seit 1992 hat für die Löwen vorerst unabsehbare Folgen. Investor Hasan Ismaik will weitermachen, hatte aber in einem offenen Brief am Montag schon angekündigt, personell keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Auch Geschäftsführer Ian Ayre, vor wenigen Wochen vom FC Liverpool gekommen, will bleiben: Für die 3. Liga hat er einen Vertrag – im Gegensatz zu den meisten Spielen. Lediglich sechs stünden den Sechzigern auch in der Drittklassigkeit zur Verfügung. Ayre hatte einen Abstieg nicht zuletzt deshalb als ein "Desaster epischen Ausmaßes" bezeichnet. Trainer Vitor Pereira wird den Verein wohl ebenfalls verlassen (müssen), der Portugiese war erst im Jänner verpflichtet worden.

Der Abstieg wirkt sich für den ohnehin am Tropf von Ismaik hängenden TSV 1860 auch finanziell aus: Statt rund sechs Millionen Euro Fernsehgeld erhalten die Löwen künftig nur noch eine Million, außerdem entfällt die Garantiesumme vom Vermarkter Infront in Höhe von fünf Millionen Euro. Ismaik wird ein Budget aufstellen und garantieren müssen. Und: Es muss schleunigst eine Mannschaft her, wohl auch ein neuer Trainer anstelle von Vitor Pereira. Die Saison in der 3. Liga beginnt bereits am 21. Juli. (sid, 30.5. 2017)