Erdbeobachtung per Satellit – Junge Erfinder – Smart Plastics – Kinderkrebsforschung – Tiere und Musik

Erdbeobachtung per Satellit: Trends und Herausforderungen satellitengestützter Erdbeobachtung ist ein Symposium am 31. Mai und 1. Juni des Kompetenz- zentrums für Weltraumrecht und Weltraumpolitik der Karl-Franzens-Universität Graz gewidmet. Die Tagung findet in der WKO Steiermark, Europasaal, Körblergasse 111-113, in Graz statt. Um Anmeldung wird gebeten unter: erdbeobachtung2017@uni-graz.at

https://international-law.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/ article/einladung-zum-symposium

Junge Erfinder: Von 31. Mai bis 2. Juni findet das Bundes-Finale von Jugend Innovativ in der Wiener Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, statt. Der Schülerideenwettbewerb wird heuer zum 30. Mal in Auftrag des Wissenschafts- und des Bildungsministeriums von der Austria Wirtschaftsservice (AWS) durchgeführt. Von 463 Projekten haben es 30 ins Finale geschafft – am Freitagnachmittag werden die Sieger gekürt.

www.jugendinnovativ.at

Smart Plastics: Das Polymer Competence Center Leoben (PCCL) feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einem Symposium am 1. und 2. Juni. Dabei geht es beispielsweise um polymerphysikalische Methoden in verschiedenen Anwendungsgebieten, wie Leichtbau, Smart Plastics, Mikroelektronik oder technische Kunststoffe. Anmeldung unter: office@pccl.at.

www.pccl.at

Kinderkrebsforschung: Bei der Langen Nacht der Kinderkrebsforschung können am 2. Juni von 17 bis 22 Uhr die Forschungslabore der St.-Anna-Kinderkrebsforschung, Zimmermannplatz 10, besucht werden. Für junge Besucher aber sechs Jahren gibt es ein kindergerechtes Programm.

https://kinderkrebsforschung.at

Tiere und Musik: Verhaltensforscher, Informatiker und Künst- ler tagen am 1. Juni von 10 bis 18 Uhr an der Kunstuniversität Linz, Domgasse 1, zu musikalischen Fähigkeiten von Tieren.

www.ufg.ac.at

(31.5.2017)