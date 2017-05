Philippinen: Regierung fürchtet Ausweitung des Islamistenaufstands

Kontrollen an Straßensperren sollen verhindern, dass sich Kämpfer unter flüchtende Zivilisten mischen

Marawi – Das philippinische Regierung hat die islamistischen Aufständischen in der umkämpften Stadt Marawi zur Kapitulation aufgefordert. Ein Armeesprecher sagte im Radiosender DZBB, noch bestehe für die Islamisten "die Möglichkeit, die Waffen niederzulegen".

Am Dienstag griff die Armee weiter Stellungen der Islamisten in Marawi mit Panzern, Kampfhubschrauber und Artillerie an, aus den getroffenen Gebäuden schwarzer Rauch auf. In der 200.000-Einwohner-Stadt Marawi auf der südlichen Insel Mindanao liefern sich Islamisten, die sich zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekennen, seit einer Woche Feuergefechte mit philippinischen Soldaten und Polizisten. Bei den Kämpfen kamen bisher über 60 Aufständische, 20 Angehörige der Sicherheitskräfte und 19 Zivilisten ums Leben.

Kämpfer mischen sich unter Flüchtlinge



Der Großteil der Zivilbevölkerung ist vor den Kämpfen aus der mehrheitlich muslimischen Stadt geflohen. Der Großteil suchte in der nahegelegenen Stadt Iligan Zuflucht. An der Straße, die von Malawi kommt und an der Zufahrt zum internationalen Flughafen hat die Armee Checkpoints errichtet und kontrolliert Ausweise.

Unter die Flüchtlinge haben sich aber auch Kämpfer gemischt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, weil an einer Straßensperre Sprengstoffspuren an seinen Fingern gefunden wurden.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) geht davon aus, das noch rund 3000 Einwohner in Marawi in der Falle sitzen – die meisten davon im Zentrum der Stadt.

"Es ist wirklich eine schreckliche Situation", sagt der Leiter des Rote-Kreuz-Teams an Ort und Stelle, Martin Thalmann. Es sei sehr schwierig, in die umkämpften Gebiete vorzudringen.



Über 40 Ausländer

Unter den über 400 Jihadisten, die sich seit einer Woche erbitterte Kämpfe mit der Armee liefern, befinden sich laut Angaben aus Sicherheitskreisen über 40 Ausländer, die erst kürzlich eingereist sind. Dabei soll es sich um Indonesier, Malaysier, einen Pakistaner, einen Saudi, einen Tschetschenen, einen Jemeniten, einen Inder, einen Marokkaner und einen türkischer Staatsbürger handeln.

Der indonesische Sicherheitsexperte Rohan Gunaratna sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er befürchte, dass sich Mitglieder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" angesichts der drohenden Niederlage im Irak und in Syrien nach Südostasien zurückziehen könnten.



Präsident Rodrigo Duterte hatte Mitte vergangener Woche das Kriegsrecht auf der Insel Mindanao ausgerufen, wo Marawi liegt. Dieses hat die Regierung für Maßnahmen zur Zensur und für ein Verbot privater Waffen genützt. Weil Duterte im Wahlkampf angekündigt hatte, bei fehlendem Regierungserfolg das Parlament aufzulösen und das Kriegsrecht auszurufen, gibt es Sorge vor Missbrauch.

Zudem hat der Präsident mit einem "Witz" über Vergewaltigung für Bestürzung gesorgt. Er sagte vor Soldaten, er übernehme Verantwortung für etwaige Taten. "Wenn Sie drei Frauen vergewaltigen, gehe ich für Sie in Haft." Duterte hatte schon 2016 über eine ermordete und zuvor missbrauchte Entwicklungshelferin in seiner Zeit als Bürgermeister von Davao "gescherzt", die Gruppenvergewaltigung habe ihn erzürnt – "weil der eigentlich als Bürgermeister zuerst dran wäre". (bed, mesc, APA, AFP, dpa)