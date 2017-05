Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Tuchel

Das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke galt als zerrüttet: "Schade, dass es nicht weitergeht"

Dortmund – Borussia Dortmund hat sich kurz nach Saisonende von Trainer Thomas Tuchel getrennt. Der Coach gab seinen Abschied am Dienstag auf Twitter bekannt: "Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht."

Am Samstag hatte die Borussia gegen Eintracht Frankfurt den deutschen Cuptitel geholt. In der Bundesliga landeten die Dortmunder hinter Bayern München und RB Leipzig an der dritten Stelle.

Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) May 30, 2017

Das Verhältnis zwischen Tuchel, der den BVB am 1. Juli 2015 übernommen hatte, und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke galt als zerrüttet.

Der Verein meldete sich auf Facebook zu Wort: "Borussia Dortmund als Arbeitgeber wird sich zu den Hintergründen der Trennung, die das Ergebnis eines längeren Prozesses sind und von allen Klubgremien getragen werden, nicht im Detail äußern und bittet im Sinne aller Beteiligten um Verständnis für den Wunsch, dass nicht auf der Basis von Gerüchten bzw. ohne jeden Hintergrund geurteilt wird." (APA, sid, 30.5.2017)