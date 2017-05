Dönmez verlässt Grüne und bestätigt Interesse der ÖVP

Ehemaliger Bundesrat: "Nicht mehr meine Partei"

Linz – Längst war die einst so hoffnungsvoll begonnene Beziehung schwer zerrüttet, jetzt folgt das endgültige Aus: Der ehemalige grüne Bundesrat Efgani Dönmez tritt mit sofortiger Wirkung aus der Partei aus. Das Fass zum Überlaufen brachte eine Entscheidung der grünen Parteispitze in Oberösterreich, einen von Dönmez zusammen mit dem Wiener Identitären-Chef Martin Sellner geplanten Besuch in einem Flüchtlingswohnprojekt in Leonding bei Linz zu untersagen.

Einladung an Identitären-Chef Sellner

Hintergrund ist ein im Oktober des Vorjahrs gesendeter "Talk im Hangar-7" auf Servus TV. Eingeladen waren da, nach mehreren Absagen im Vorfeld, unter anderen Sellner und Dönmez. Kurz vor dem Ende der Sendung machte dann das Enfant terrible der Grünen dem Identitären-Chef das Angebot, "doch mit Flüchtlingen direkt und persönlich in Kontakt zu treten" – in Begleitung von Dönmez und einem Servus-TV-Team.

Sellner willigte umgehend ein, Dönmez kontaktierte dann im April besagte NGO in Oberösterreich und das Büro des zuständigen grünen Integrationslandesrats Rudi Anschober. Dort erteilte man dem ungewöhnlichen Wunsch eine Absage. Diese Entscheidung wurde dann vergangene Woche im grünen Landesparteivorstand bestätigt.

Dönmez: "Grüne mutieren zu einer Sekte"

Dönmez' Reaktion fällt im STANDARD-Gespräch eindeutig aus: "Gerade die Grünen heften sich auf die Fahnen, dass sie gegen Extremismus sind. Da gibt es dann eine konkrete Aktivität diesbezüglich, und die erste Reaktion darauf ist eine politische Intervention seitens des zuständigen Landesrats Rudi Anschober, indem er den Austausch verbietet, und die Spitze der Landespartei stellt sich auch noch hinter diese Entscheidung. Statt die Menschen in die Mitte der Gesellschaft durch Begegnung und Austausch zu führen, spielen die Grünen bei der Polarisierung federführend mit. Die Grünen mutieren immer mehr zu einer Sekte. Das ist nicht mehr meine Partei."

Ein politisch Heimatloser dürfte Dönmez aber nicht lange bleiben. Er habe gehört, dass es von der ÖVP "Interesse an meiner Person" gebe. Ein konkretes Angebot dementiert Dönmez aber im STANDARD-Gespräch.

Oberösterreichs Grünen-Chefin Maria Buchmayr kommentierte den Austritt in einer ersten Reaktion nur knapp: "Es ist die Entscheidung von Efgani Dönmez. Und die gilt es zu akzeptieren." (Markus Rohrhofer, 30.5.2017)