SalzburgMilch präsentiert einzigartige Tiergesundheitsinitiative

SalzburgMilch setzt neue Standards: Tiergesundheits-Checks, strenge Richtlinien für Futter und Auslauf der Kühe sowie brandneues Verpackungsdesign

SalzburgMilch geht in Zusammenarbeit mit den regionalen Bauernfamilien vollkommen neue, innovative Wege im Sinne der Tiergesundheit: Gemeinsam mit Österreichs führenden Experten wurden neue Richtlinien erarbeitet, die von allen Milchbauern der SalzburgMilch umgesetzt werden und weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen!

Bei den SalzburgMilch Lieferanten werden nun als einzige regelmäßige Tiergesundheits-Checks für alle Ihre Milchkühe durchgeführt. Bei diesen von unabhängigen Stellen durchgeführten Checks werden insbesondere Indikatoren der Tiergesundheit aber auch der Ernährungszustand der Kühe, die Mensch-Tier-Beziehung und das Ruheverhalten überprüft.

Auch bei der Fütterung wird noch heuer ein Novum eingeführt: Die Fütterung aller Milchkühe erfolgt völlig Palmöl-frei. Darüber hinaus dürfen nur Eiweißfuttermittel aus Europa verwendet werden. Auch hier ist SalzburgMilch strenger als der Gesetzgeber und sorgt damit für unverfälschten, gehaltvollen Geschmack der neuen SalzburgMilch Premium Produkte. Im Sinne einer natürlichen Haltung haben die Kühe an mindestens 120 Tagen im Jahr Auslauf oder Weidehaltung bzw. werden in Laufställen gehalten. SalzburgMilch verzichtet somit als erste Molkerei gänzlich auf die dauerhafte Anbindehaltung und unterstreicht damit ihre Pionier-Rolle auf dem Gebiet der Tiergesundheit.

Voller Geschmack im neuen Verpackungsdesign

Um diesen neuen großen Schritt in Sachen Tiergesundheit und die zahlreich durchgeführten Qualitätsverbesserungen der neuen Premium Linie zu vermitteln, wurde ein völlig neues, einzigartiges SalzburgMilch Verpackungsdesign gestaltet – mit den optischen Schwerpunkten auf Tiergesundheit, Familienbauernhof sowie Salzburger Regionalität.

Christian Leeb, Geschäftsführer der SalzburgMilch: „Die erfolgreiche Entwicklung der SalzburgMilch in den letzten Jahren wird nun um einen weiteren Meilenstein erweitert: wir setzen in unserer Kategorie neue Maßstäbe in der Tiergesundheit, die in enger Zusammenarbeit mit unseren Bauern sowie externen Experten entwickelt wurden. Dieses umfassende Programm macht die SalzburgMilch zu echten Premium-Milch Spezialisten und bietet unseren Konsumenten jetzt noch mehr an unverfälschtem, gehaltvollen Geschmack in völlig neuem Design!“

Ausführliche Presseinformationen finden Sie hier