Fahrstuhl der Schreckens: Reporter fällt fast in Ohnmacht

Dieser Reporter schreit sich beim "Guardians of the Galaxy"-Ride im Disney-Vergnügungspark die Seele aus dem Leib

Der "Guardians of the Galaxy"-Ride ist die neueste Attraktion im Disney-Vergnügungspark in Kalifornien. Gäste sitzen in einer Art gigantischem Fahrstuhl, der 40 Meter im freien Fall in die Tiefe stürzt. Interaktive Leinwände simulieren eine Actiongeschichte drumherum.

Vergangenes Wochenende, als der "Ride" eingeweiht wurde, durfte Reporter Cory James für den Sender ABC 30 schon mal eine Testfahrt unternehmen. Seine Reaktionen während der Fahrt sind mittlerweile ein Hit auf Youtube. Denn der Gute schreit sich die Seele aus dem Leib, fast sieht es so aus, als wäre er einer Ohnmacht nahe. (max, 30.5.2017)