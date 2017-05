Brandstetter: Messenger-Überwachung soll "im Juni erledigt sein"

SPÖ und ÖVP wollen Bedenken rasch ausdsiskutieren

Geht es nach Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), dann soll das sogenannte Sicherheitspaket "im Juni erledigt sein" und dann vom Parlament beschlossen werden. Diese soll eine Nachfolgeregelung zur früheren Vorratsdatenspeicherung, die Vernetzung von Überwachungskameras, eine automatische Kennzeichenerfassung und die Möglichkeiten einer Überwachung von Messenger, wie Whatsapp und Skype, bringen.

Mit dem ehemaligen Koalitionspartner SPÖ habe man sich am Dienstag im Ministerrat auf einen Fahrplan verständigt, so Brandstetter. Es gebe zwar noch Bedenken, diese sollen aber bald ausdiskutiert werden.

Ohne Bundestrojaner

Brandstetter macht schon länger Druck, das Paket umzusetzen. Bei der Überwachung von Messenger will er ohne staatliche Überwachungssoftware, sogenannten Bundestrojanern, auskommen. Da Nutzer mit WhatsApp und Skype verschlüsselt kommunizieren, ist dies technisch nur sehr schwer zu bewerkstelligen und gilt manchen Experten als unmöglich. In Deutschland setzt man deswegen auf den Einsatz von Bundestrojanern – also auf staatliche Überwachungssoftware, die heimlich auf Handys installiert wird und Daten an Strafverfolger sendet.

Kein Trojaner ohne Sicherheitslücken

Die Basis für derartige Programme sind meist Sicherheitslücken in Betriebssystemen oder Programmen. Dementsprechend haben Behörden kein Interesse daran, diese zu stopfen. Das mit derartiger Software auch enormer Schaden angerichtet werden kann, zeigte sich erst vor wenigen Wochen. Ein von der US-Amerikanischen NSA entwendetes Spionageprogramm, war die Basis für den Computerschädling "Wannacry", der weltweit Windows-Rechner lahm legte. (sum, 30.5. 2017)