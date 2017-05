Tiger tötete Tierpflegerin in englischem Zoo

33-Jährige starb im Gehege, Zoo vorerst geschlossen

Cambridge – Ein Tiger hat in einem britischen Zoo eine Tierpflegerin getötet. Die 33-jährige Frau hat sich nach Polizeiangaben mit der Raubkatze in einem Gehege in Hamerton im Südosten Englands befunden. Es handle sich um einen "tragischen Unfall".

Die Frau sei am Montag noch in dem Zoo in der Grafschaft Cambridgeshire gestorben. Details zum Unfallhergang gab die Polizei am Dienstag nicht bekannt. Der Zoo blieb geschlossen, der Vorfall soll untersucht werden.

Laut Zoo keine Gefahr für Besucher

Kollegen beschrieben das Opfer als leidenschaftliche Tierpflegerin. Für Besucher hat nach Angaben des Zoos zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Es sei auch kein Tier ausgebrochen. Der Zoo war nach dem Unfall geräumt worden.

Auf dem zehn Hektar großen Gelände leben etwa 500 Tiere. Ein Gehege für Malaysia-Tiger wurde im vergangenen Juli eröffnet. Daneben werden in dem Tierpark auch Königstiger, Geparde und Leoparde gehalten. 2008 entkam ein Gepard aus dem Park und wurde von einem neunjährigen Buben im Garten seines Elternhauses entdeckt.

Vor vier Jahren hatte ein Sumatra-Tiger eine 24-jährige Tierpflegerin im South Lakes Safari Zoo in der englischen Grafschaft Cumbria getötet. Ein Gericht verurteilte den Zoo im vergangenen Jahr zur Zahlung von 255.000 britischen Pfund (knapp 300.000 Euro) Strafe. (APA, dpa, red, 30.5.2017)