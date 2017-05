Metallblau und Gold: Asus zeigt neue dünne Zenbooks

Der Hersteller hat auf der Computex in Taipeh eine Reihe neuer Laptops vorgestellt

Möglichst dünn und leicht, im schicken Unibody-Gehäuse, dabei aber mit großem Display und starkem Akku. So wünscht man sich aktuelle Laptops. Beim Design bleibt – wie auch bei Smartphones – nicht sehr viel Spielraum. Also versuchen die Hersteller ihre Geräte durch Farben und Materialien von der Konkurrenz abzuheben. Asus hat auf der Computex in Taipeh einen Schwung frischer Windows-10-Laptops vorgestellt. Bei seinen aktuellen Zenbook-Modellen setzt das Unternehmen auf Metallicblau und goldene Akzente.

Drei neue Zenbooks

Beim Zenbook Flip S handelt es sich um ein 10,9 mm dickes und 1,1 kg schweres Convertible. Ausgestattet ist es mit einem 13,3 Zoll großen Touch-Display mit 4k-Auflösung, das sich um 360 Grad umklappen lässt um das Zenbook als Tablet zu verwenden. Als Prozessor kommt Intels Core i7-7500U zum Einsatz. Laut dem Hersteller kommt das Zenbook Flip S auf eine Akkulaufzeit von 11,5 Stunden. Der Preis beträgt 1.099 US-Dollar.

foto: asus ZenBook Flip S

Als Nachfolger zum Zenbook 3 von letztem Jahr hat das Unternehmen die Deluxe-Version vorgestellt. Der Laptop ist mit einem 14 Zoll großen 4k-Bildschirm ausgestattet und misst 12,9 mm. Zur weiteren Ausstattung des Zenbook 3 Deluxe gehört Intels Core i7-7500U und zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse. Der Preis fängt bei 1.199 Dollar an.

foto: asus

Das neue Zenbook Pro verfügt über ein 15,5 Zoll großes 4k-Display, einen Core-i7-Chip 7700HQ und Nividias Grafikchip GTX 1050Ti. Der Laptop misst 18,9 mm und kommt auf ein Gewicht von 1,8 kg, der Akku soll eine Laufzeit von 14 Stunden gewährleisten. Das Pro gibt es ab 1.299 Dollar.

foto: asus ZenBook Pro

Alle drei Modelle gibt es in einem metallischen Blauton, beim Flip S und 3 Deluxe kommen goldene Akzente auf Tastatur oder Rahmen hinzu. Der Rahmen des Pro ist in Silber gehalten. (red, 30.5.2017)