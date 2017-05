Mindestens 14 Menschen in Moskau bei Sturm von Bäumen erschlagen

6.500 Bäume bei schwerstem Sturm seit mehr als 30 Jahren umgestürzt

Moskau – Nach dem schwersten Sturm in Moskau seit Jahrzehnten ist die Zahl der Toten auf mindestens 14 gestiegen. Von insgesamt rund 170 Verletzten würden noch mehr als 100 in Krankenhäusern behandelt, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Bei dem Unwetter vom Montag waren in der russischen Hauptstadt mehr als 6.500 Bäume umgestürzt. Zahlreiche Dächer und Autos wurden zerstört. Zehntausende Helfer waren im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen.

Unterstützung für Hinterbliebene

Wie eine Sprecherin der russischen Ermittlungsbehörde mitteilte, wurden elf Menschen in Moskau sowie drei weitere Menschen im Umland von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die Verwaltung im Gebiet Moskau sprach ihrerseits von fünf Toten. Die Behörden sagten den Familien der Opfer je eine Million Rubel (knapp 16.000 Euro) Unterstützung zu.

Es war der heftigste Sturm in Moskau seit mehr als 30 Jahren. Zwar berichteten russische Medien überwiegend von einem Orkan, Meteorologen wiesen aber darauf hin, dass die Windgeschwindigkeit mit rund 100 Kilometern pro Stunde noch unter Orkanstärke geblieben war. Experte Michail Lokoschtschenko sagte der Zeitung "Iswestija", zuletzt habe es einen solchen Sturm 1984 gegeben. Im Juni 1998 waren bei einem schweren Sturm in Moskau neun Menschen ums Leben gekommen. (APA, 30.5.2017)