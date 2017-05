Waldviertel: 73-Jährige erlag nach Sturz in Feuer ihren Verbrennungen

Frau wollte Äste verbrennen

Kautzen – In der Waldviertler Gemeinde Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ist am Montagnachmittag eine 73-Jährige beim Verbrennen von Ästen ins Feuer gestürzt. Die Pensionistin erlitt dabei nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich derart schwere Verletzungen, dass sie nach der Einlieferung ins AKH Wien starb.

Die Frau hatte auf einem Wiesengrundstück dürre Äste zusammengehäuft und verbrannt. Dabei dürfte ihr übel geworden sein, weshalb sie zu Boden und ins Feuer stürzte, berichtete die Polizei. Ein Zeuge (45) zog die 73-Jährige aus dem Brandherd und alarmierte die Einsatzkräfte. Trotz des Transports durch "Christophorus 2" nach Wien kam für die Pensionistin letztlich jede Hilfe zu spät. (APA, 30.5.2017)