Pittsburgh gewinnt erstes Stanley-Cup-Finalspiel

5:3 gegen Nashville – Zweites Spiel in der Nacht auf Donnerstag

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Pittsburgh Penguins sind mit einem 5:3-Heimsieg in die Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Nashville Predators gestartet. Dabei gab es einen durchaus abwechslungsreichen Spielverlauf: Hatten die Penguins nach dem ersten Drittel schon 3:0 geführt, so holten die Predators im zweiten Abschnitt ein Tor auf, um im Schlussdrittel sogar den Ausgleich zu schaffen.

Dann aber stellten Jake Guentzel und Nick Bonino in den letzten dreieinhalb Minuten den Endstand her. Somit geht Pittsburgh mit einem 1:0-Vorsprung in das zweite Heimspiel, das in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) ausgetragen wird. (APA; 30.5.2017)