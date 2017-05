Autolenkerin fuhr Fußgänger in Rom an: Fünf Verletzte

43-jährige stand unter Drogen

Rom – Eine Autolenkerin in Rom ist positiv auf Drogen getestet worden, nachdem sie ihren Kleinwagen in eine Fußgängergruppe gesteuert hatte. Die 43-Jährige habe auch Kokain bei sich gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag.

Fünf Menschen waren am Montagabend verletzt worden, als das Auto eine rote Ampel im Wohnviertel Gianicolense überfuhr. Ansa berichtete, dass zwei von ihnen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurden.

Ein Alkoholtest nach dem Unfall war negativ ausgefallen. Die Polizei hatte auch gesundheitliche Probleme der Frau als Ursache in Erwägung gezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacherin bereits im Februar 2016 der Führerschein entzogen worden war. (APA, dpa, 30.5.2017)