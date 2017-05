Tiger Woods wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet

Wenige Stunden später wurde der Golfprofi wieder auf freien Fuß gesetzt

Golfstar Tiger Woods ist wegen des mutmaßlichen Einflusses von Drogen oder Alkohol am Steuer in Jupiter/Florida festgenommen worden. Die Polizei in Palm Beach County bestätigte am Montag den Vorgang und veröffentlichte neben dem Delikt DUI (Driving under Influence – Fahren unter Beeinflussung) ein offizielles Polizeifoto von Woods.

Dieser war um 3.00 Uhr Ortszeit am Montagmorgen von einer Polizeistreife angehalten und anschließend verhaftet worden. Um 7.18 Uhr wurde der 41-Jährige ins Palm Beach County Gefängnis eingeliefert und dreieinhalb Stunden später zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Woods hatte erst vor wenigen Tagen von großen Fortschritten im Anschluss an seine vierte Rückenoperation berichtet. "Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt", schrieb der US-Amerikaner in seinem Blog tigerwoods.com. Der langjährige Weltranglistenerste hat zuletzt Anfang Februar bei einem Turnier gespielt.

"Die Operation ist etwas mehr als einen Monat her, und es ist kaum zu glauben, wie viel besser es mir geht", teilte der 14-malige Major-Gewinner mit. Langfristig betrachtet werde er auf die Tour zurückkehren. "Ich muss von Tag zu Tag schauen. Es hat keine Eile", schrieb Woods, der 2016 alle vier Majors verpasst hatte. (sid, 29.5.2017)