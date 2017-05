Drei Neue für den LASK

Gernot Trauner kommt von Ried, Thomas Goiginger von Blau Weiß Linz und Torhüter Alexander Schlager von Meister Salzburg

Linz – Bundesliga-Aufsteiger LASK hat am Montag drei Transfers vermeldet. Von Absteiger SV Ried kommt Gernot Trauner zu den Athletikern, dazu stoßen Thomas Goiginger von Blau Weiß Linz und Torhüter Alexander Schlager von Red Bull Salzburg zu den Oberösterreichern. Das Trio unterschrieb Verträge bis 2020.

Trauner kennt LASK-Trainer Oliver Glasner noch aus seiner Zeit in Ried. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann spielte bereits bis 2012 für die Linzer. Mit dem 25-Jährigen, an dessen Verpflichtung auch Sturm Graz interessiert gewesen sein soll, komme ein laut Glasner "erfahrener Bundesligaspieler".

Auch an Goiginger, der beim Stadtrivalen vollends zu überzeugen wusste, waren dem Vernehmen nach mehrere Klubs interessiert. Der 24-jährige Mittelfeldmann spielte bereits mit dem SV Grödig (2014 bis 2016) in der obersten Spielklasse. Der U21-Internationale Schlager wurde zuletzt von Salzburg an den FAC verliehen.

Verlassen haben den LASK bereits Fabiano, Thomas Mayer, Dimitry Imbongo und Michael Lageder. (APA, 29.5.2017)