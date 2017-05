TV- und Radiotipps für Dienstag, 30. Mai

100 Tage Trump, Bist Du deppert!, die Freimaurer, Universum: Eisige Welten, Report, Zehn Jahre Willkommen Österreich und Unter Fremden – Eine Reise zu Europas neuen Rechten

Themenabend: 100 Tage Trump Was konnte der US-Präsident des "America First" in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit umsetzen? In Willkommen in Trumpland ziehen seine Wähler Bilanz. Um 21.15 Uhr porträtiert die Dokumentation Steve Bannon: Der Trump-Flüsterer den ehemaligen Leiter des Rechtsaußenportals Breitbart News, der nun Trumps Chefstratege ist. Um 22.05 Uhr gibt es ein Interview mit dem Journalisten David M. Herszenhorn, jetzt bei Politico und vorher bei der New York Times. Bis 22.20, Arte

Bist Du deppert! Teure Schadenersatzzahlungen: Rudi Roubinek und Gregor Seberg knöpfen sich die Personalentscheidungen beim Bundesheer von Exverteidigungsminister Norbert Darabos vor. Bis 21.30, Puls 4

Erbe Österreich: Die Freimaurer – Die Wahrheit hinter dem Geheimbund Humanität, Freiheit und Gleichheit in der Gesellschaft hefteten sie sich auf ihre Fahnen, als sie die Organisation vor 300 Jahren aus der Taufe hoben, und dennoch ranken sich viele Geheimnisse und Mythen um sie: die Freimaurer. Zum heuer stattfindenden Gedenkjahr der Gründung der ersten Freimaurerloge untersucht Wolfgang Winkler, welche Wirkung das freimaurerische Gedankengut in Österreich und in Deutschland gehabt hat. Mythos Geschichte thematisiert um 21.55 Uhr Tempel, Logen, Rituale – Die Geheimnisse der Freimaurer. Ins Machtzentrum der USA führt danach um 22.45 Uhr die zweiteilige Dokumentation Die verborgene Macht – Verschwörung in Amerika. Der zweite Teil um 23.35 Uhr befasst sich mit dem Geheimbund der Freimaurer. Bis 0.25, ORF 3

Universum: Eisige Welten – Das Reich der Kälte im Bann des Klimas Ein Drittel der Erde ist eine Welt aus Kälte und Eis – und dennoch sind Arktis und Antarktis vielen so unbekannt wie ein fremder Planet. Das Leben an den Polen ist hart und rau, es ist eine Welt der Extreme, die Meschen und Tiere vor große Herausforderungen stellt. Im Sommer geht die Sonne nicht unter, und im Winter erscheint sie überhaupt nicht über dem Horizont. Bis 21.05, ORF 2

Report Die Themen bei Susanne Schnabl: 1) Konflikt um Rot-Blau – mit einem Interview mit dem Kärntner SPÖ-Vorsitzenden Peter Kaiser. 2) Klimaziele verfehlt? 3) Der Hanfboom. Bis 22.00, ORF 2

Zehn Jahre Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann Gags, Gags, Gags, und das seit zehn Jahren. Zu Gast in der Jubiläumssendung von Stermann und Grissemann sind Herr und Frau Müller: nämlich Thomas, der Profiler, und Ina, die Entertainerin. Um 23.35 Uhr folgt Willkommen Österreich Spezial Guten Morgen mit einer Sammlung der besten Parodien. Da dürfen Heinz "Guten Morgen" Fischer, Norbert "Kreide" Hofer und die TV-Köche Andi und Alex mit ihrem "Augerl" nicht fehlen. Zum Interview mit Grissemann & Stermann. Bis 0.00, ORF 1

Unter Fremden – Eine Reise zu Europas neuen Rechten Die Identitären inszenieren sich als Speerspitze einer neuen, patriotischen Jugendbewegung in Europa. Sie hetzen gegen Masseneinwanderung, gegen Islam und Globalisierung. Was sie eint, ist der Hass gegen Multikulturalismus. Der Journalist Manuel Gogos bricht zu einer Forschungsreise durch Europa auf, um diese "Fremden im eigenen Land" kennenzulernen. Bis 23.15, Arte

kreuz und quer: Fleischlos die Welt retten – Vera goes Veggie Im Rahmen des Schwerpunktes "Mutter Erde" wärmt der ORF Vera Russwurms Doku aus dem Vorjahr auf, die der ethischen und moralischen Motivation hinter dem Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte nachgeht. Bis 23.20, ORF 2

kreuz und quer: Die Farm der Tiere Raben zeigen, wie man Haken herstellt, Schimpansen schlagen Kinder im Intelligenztest, Gorillas erkennen sich im Spiegel, und nicht nur Wale tauschen sprachliche Informationen aus. Kurt Langbein und Florian Kröppel zeigen, wie es um die Intelligenz der Tiere bestellt ist. Bis 0.00, ORF 2