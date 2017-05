Zombie-Shooter "Arizona Sunshine" für PlayStation VR angekündigt

Apokalyptische Ballerorgie versetzt in die Wüste – mit neuem Endlosmodus

Einer der bislang erfolgreichsten Virtual-Reality-Shooter für PC wird ab Juni auch für PlayStation VR erhältlich sein: "Arizona Sunshine". Dies kündigte Entwickler Vertigo Games in einer Aussendung an.

Neu an der PSVR-Version ist die Unterstützung des PSVR-Ziel-Controllers und ein "Endlose Wellen"-Modus für vier Spieler online.

playstation Trailer zu "Arizona Sunshine" für PSVR

In "Arizona Sunshine" schlüpft man in die Rolle eines Überlebenden nach einem Virusausbruch und kämpft sich durch die Wüste Arizonas, um andere Überlebende zu finden. Dabei kann man sich entweder per Teleportation oder mit dem Analogstick forbewegen und muss mit allerlei Feuerwaffen Untote abwehren.

Die Kampagne erstreckt sich über acht Schauplätze und kann alleine oder mit einem Freund im Koop-Kampagnen-Modus bestritten werden. (red, 29.5.2017)