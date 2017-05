Pilgrim-Mod transformiert "Fallout 4" zu Horrorspiel

Neue atmosphärische Effekte versetzen Spieler in Gruselstimmung

"Fallout 4" besticht durch sein Endzeitszenario, in dem Ödland, Maschinen und Mutanten den Niedergang der Menschheit zum Ausdruck bringen. Wer möchte, kann das Commonwealth dank einer neuen Modifikation jedoch nun auch mit der Atmosphäre eines Horrorspiels erleben.

Die in einer Beta-Version erschienene Mod Pilgrim ändert zwar inhaltlich kaum an dem Rollenspielshooter, doch passt die Wettereffekte, die Umgebungsbeleuchtung und die Geräuschkulisse derart an, dass eine gruselige Stimmung aufkommt.

Zudem gibt es eine eigens kreierte dynamische musikalische Untermalung, die sich dem Wetter anpasst und die Gruselstimmung unterstreicht. (red, 29.5.2017)