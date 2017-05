Fan warf Serviertablett gegen Linienrichter

54-Jähriger wurde bei Fußball-Landesligaspiel am Kopf getroffen und verletzt – 20-Jähriger stellte sich der Polizei – Unmut über Entscheidung

St. Anna am Aigen – Ein 20 Jahre alter Mann hat am Samstagabend bei einem Landesliga-Fußballspiel in der Südoststeiermark einem Linienrichter (54) ein Serviertablett an den Kopf geworfen und ihn verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Der 20-Jährige stellte sich wenig später aufgrund des zunehmenden Fahndungsdrucks. Er war mit einer Entscheidung der Referees nicht einverstanden gewesen.

Am Samstagabend stand es bei der Partie St. Anna am Aigen gegen Bad Gleichenberg in der 88. Minute 1:0 für die Gastgeber. Da schleuderte der vorerst unbekannte Täter das Kunststofftablett wie ein Frisbee in Richtung des Linienrichters. Der Unparteiische aus dem Bezirk Graz-Umgebung brach zusammen, wurde sofort ärztlich erstversorgt und danach in das LKH Feldbach eingeliefert. Wenig später stellte sich der mutmaßliche Tablettwerfer. Der Mann aus dem Raum Bad Gleichenberg gab an, er habe den Linienrichter nicht verletzen wollen. Er wurde angezeigt. (APA; 29.5.2017)