230 Ladestationen für E-Bikes in Niederösterreich online ersichtlich

Ecoplus und NÖ Werbung stellten neue Website vor

In Niederösterreich gibt es derzeit mehr als 230 Ladestationen für e-Bikes. Die Standorte sind nun auf einer Online-Karte übersichtlich dargestellt worden. Die Website www.e-mobil-noe.at/e-bikes wurde einer Aussendung zufolge von der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus und der Niederösterreich-Werbung ins Leben gerufen.

400.000 E-Bikes in Österreich

Das E-Bike könne der Einstieg in die E-Mobilität auf vier Rädern sein. "Um die Mobilitätswende in Niederösterreich hinzu mehr E-Mobilität zu vollziehen, müssen wir an zahlreichen Stellschrauben drehen – vom Ausbau der Ladeinfrastruktur über die Förderlandschaft", sagte Landeshauptmannstellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Derzeit seien österreichweit mehr als 400.000 E-Bikes unterwegs. "Damit werden sie auch zu einem wichtigen Faktor im heimischen Ausflugstourismus", betonten Pernkopf und Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP), die für die Initiative "e-mobil in Niederösterreich" verantwortlich sind. Das Radwegenetz im Bundesland umfasst 4.200 Kilometer. An den Top-Routen gibt es neben Ladestationen – u.a. bei Gasthöfen und Ausflugszielen – auch Verleihstellen für E-Bikes. (APA, 29.5.2017)