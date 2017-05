Großer weißer Hai sprang Fischer ins Boot

Australiens Küstenwache rettete den 73-Jährigen

Sydney – Den Schreck seines langjährigen Fischerlebens hat der 73-jährige Terry Selwood vor der Küste Australiens erlebt: Ein 2,70 Meter langer weißer Hai sprang in sein kleines Fischerboot und verletzte ihn. Die Brustflosse des Fischs traf den Mann und schleuderte ihn zu Boden.

Selwood verbrachte gerade einen ruhigen Tag an Bord in den Gewässern von Evans Head vor New South Wales, als er plötzlich einen Schatten über dem Boot bemerkte, wie er der Australian Broadcasting Corporation erzählte. "Er kam geradewegs über den Motor geschossen und knallte aufs Deck", sagte Selwood, der nach eigenen Worten in nahezu 60 Jahren Fischerei so etwas noch nicht erlebt hatte.

Von Hai verletzt

"Ich war auf allen Vieren und er starrte mich an und ich ihn und dann begann er herumzutanzen." Selwoods Boot ist lediglich 4,50 Meter lang und 2,70 Meter breit. Dann sei es ihm gelungen, sich das Funkgerät zu schnappen und die Küstenwache zu alarmieren, die ihn aufnahm und versorgte. Ein Fachmann habe den Hai dann als einen großen weißen Hai identifiziert. (APA, AFP, 29.5.2017)

foto: ap/lance fountain

