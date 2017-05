Barbra Streisand trauert um Hündin Samantha

Erst vor einer Woche hatte die Hündin ihren 14. Geburtstag gefeiert

Los Angeles – US-Sängerin Barbra Streisand (75) trauert um ihre Hündin Samantha. Auf ihren Accounts in den sozialen Netzwerken postete sie am Samstag (Ortszeit) mehrere Fotos, die sie zusammen mit der weißen Hündin der Rasse Coton de Tulear zeigen. "Möge sie in Frieden ruhen. Wir halten jeden Moment der 14 Jahre in Ehren, die wir zusammen mit ihr hatten", schrieb sie dazu.

Die Sängerin und Schauspielerin hatte im Jahr 2013 der britischen Zeitung "The Independent" über Sammie gesagt: "Sie ist für mich wie die Tochter, die ich nie hatte. Sie spricht Englisch. Sie versteht Englisch, das schwöre ich. Sie kommt zu mir und macht "mmm", es klingt wie ein Baby." Erst vor einer Woche hatte die Hündin ihren 14. Geburtstag gefeiert. (APA, 29.5.2017)